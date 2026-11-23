Federica Morello nel mirino di Guendalina Tavassi al GF Vip: "Sei permalosissima, non mi fido"

Marina e Giulia parlano di Federica Morello al GF Vip: Guendalina Tavassi la attacca nella casa.

Federica Morello al Grande Fratello Vip non è riuscita a stringere molti legami di amicizia, soprattutto con le altre donne della casa. Per un po' sembrava che fosse riuscita a integrarsi nel gruppo dei 'giovani', ma la loro 'alleanza' non è durata a lungo.

Spesso la gieffina tende a isolarsi nella casa più spiata dagli italiani, proprio perché capisce che gli altri non provino molta simpatia nei suoi confronti. Nelle scorse ore Marina La Rosa ha raccontato a Giulia Provvedi che il giorno precedente Federica Morello le ha raccontato molte cose personali, aveva voglia di parlare, pensa che il suo comportamento non sia decifrabile.

Marina e Giulia parlano di Federica Morello al GF Vip: Guendalina Tavassi la attacca nella casa

Marina ha ricordato che la Morello l'ha nominata dicendo che lei la insulta tutti i giorni. Lei nella casa ha detto che non le piace Federica, che non esiste perché non dà mai la sua opinione, ma non è vero che la insulta. La gieffina ha deluso anche Giulia Provvedi perché a detta sua ha provato a farla passare per cattiva. C'è rimasta male perché lei, quando vedeva che tendeva a isolarsi, l'ha sempre invitata a stare con il resto del gruppo.

Mentre alcuni concorrenti erano in giardino, Federica Morello ha ammesso che tende spesso ad andare sulla difensiva, riferendosi a Guendalina Tavassi ha detto di non aver compreso la sua ironia al Grande Fratello Vip. Ha sempre scambiato le sue battute per degli attacchi contro di lei, questa la replica della Tavassi: "Tu sei permalosissima, in puntata prendi e sbrocchi. Io ci parlo con te ma non mi fido che non sbrocchi in puntata a questo punto”.

