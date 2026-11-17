Un Posto al Sole, spoiler 17 novembre 2026: Michele e Silvia in preda allo sconforto, intanto Guido...

Renato costretto a prendere una decisione, Guido dà un ultimatum a Mariella. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 17 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.



Gli spoiler fanno sapere che Troncone non ha voluto firmare i documenti per l'adozione del suo cane, una decisione che ha messo Guido alle strette. A Mariella ha ribadito che il cane non potrà continuare a vivere con loro, ma lei non sembra essere disposta a mandarlo via.

Spoiler Un posto al sole 17 novembre 2026: Renato costretto a prendere una decisione, Guido dà un ultimatum a Mariella

Dopo aver scoperto che Alberto Palladini ha fatto un'offerta a Renato per l'acquisto della casa ha gettato inevitabilmente Silvia e Michele nello sconforto.

Saviani e la moglie stanno facendo di tutto per non perdere la casa in cui vivono ma la somma chiesta da Renato li sta mettendo non poco in difficoltà. Anche Poggi si trova in difficoltà, ma sarà costretto a prendere una decisione. Nella terrazza, dopo una festa di congedo che ha visto lì tutti felici e giovani, inizieranno i lavori di ristrutturazione per dividere l'appartamento in due case separate. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Guido sarà esasperato dalla presenza di Diablo in casa e darà un ultimatum alla moglie.

