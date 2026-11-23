Forbidden fruit, spoiler 23 novembre 2026: Hasan Ali furioso con Yildiz per l'ennesima bugia, come reagisce Cagatay

Hasan Ali scopre la verità sul quadro, Cagatay si infuria con il padre. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Va in onda oggi, lunedì 23 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che quando ha provato a recuperare la collana all'asta, per sbaglio Yildiz si è aggiudicata un quadro molto costoso che non poteva assolutamente permettersi.

Lei ha provato a risolvere la situazione spiegando di aver sbagliato, ma non ha potuto rinunciare al quadro. Il debito contratto da Yildiz per l'acquisto del quadro è molto alto e lei non ha il denaro per estinguerlo, inoltre Halit Can lo rovinerà.

Spoiler Forbidden fruit 23 novembre 2026: Hasan Ali scopre la verità sul quadro, Cagatay si infuria con il padre

Con l'aiuto di Ender, la Yilmaz proverà a vendere il quadro al suocero dicendogli che appartiene ad una sua amica che sta facendo i conti con delle difficoltà economiche. La cifra chiesta al Presidente sarà di duecentomila, lui però avrà qualche sospetto e chiederà a Sedai di indagare.





Hasan Ali scoprirà che il quadro non è di un'amica della nuora, in realtà è suo. A causa dell'ennesima bugia di Yildzi il suocero convocherà tutta la famiglia e si scaglierà duramente contro Yildiz davanti a tutti. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Cagatay prenderà le difese della moglie, poi andrà via su tutte le furie. La Yilmaz apparirà sfinita per l'ennesimo guaio in cui si è cacciata e deciderà di non raccontare più bugie in futuro.