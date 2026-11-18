Il Paradiso delle Signore anticipazioni 18 novembre 2026: Diana ha un'idea, Adelaide torna a Milano

La Contessa fa una sorpresa al nipote, Elisa nota l'imbarazzo di Cesare e Irene. Cosa accadrà oggi nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 18 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.



Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Dopo aver partecipato alla riunione del movimento studentesco e aver fatto una chiacchierata con Diana, Irene è rimasta colpita dall'università.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 novembre 2026: la Contessa fa una sorpresa al nipote, Elisa nota l'imbarazzo di Cesare e Irene

Tutte le Veneri vorrebbero accompagnare Simona all'inaugurazione della mostra di Jacopo, lei è l'unica che ha ricevuto l'invito e potrà portare con sé una sola persona. Intanto Diana sfogliando un diario che apparteneva al padre, per onorarlo le verrà in mente un'idea. La ragazza deciderà di trasformare l'abito che indosserà alla mostra che è stato realizzato dal fratello.

Elisa si è accorta che Cesare e Irene erano in imbarazzo dopo aver scoperto che dovranno posare insieme quando verranno scattate le fotografie per il calendario al Paradiso. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Odile proverà a supportare Riccardo dal momento che Adelaide non c'è, quest'ultima però tornerà a Milano per fare una sorpresa al nipote.