Awed sul rapporto nato con Pasquale La Rocca a The Traitors: "Un colpo di fulmine"

È nata una bellissima amicizia tra Awed e Pasquale La Rocca a The Traitors: cosa ha detto sul loro rapporto.

Reduce dalla recente partecipazione alla seconda edizione di The Traitors Italia, Awed ha commentato il suo percorso in un'intervista rilasciata a Fanpage. Lui nel reality condotto da Alessia Marcuzzi ha ricoperto il ruolo di 'traditore', ma non gli è piaciuto.

Il noto comico napoletano ha ammesso che all'inizio sperava di essere uno dei traditori, ma quando è stato scelto dalla conduttrice si è immediatamente reso conto che forse non lo voleva fare. Lui quando ha rivisto le puntate di The Traitors Italia si è definito autentico, lì ha dovuto ricoprire un ruolo totalmente diverso da quello che ricopre nella sua quotidianità.

È nata una bellissima amicizia tra Awed e Pasquale La Rocca a The Traitors: cosa ha detto sul loro rapporto

Durante il reality si creano sempre dei legami e lui ha stretto un bellissimo rapporto con Pasquale La Rocca, ha fatto sapere che non si conoscevano prima del programma e che è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Il comico ha detto che sono tanti i momento off-camera in cui si trascorre del tempo con gli altri concorrenti, lui ha parlato moltissimo con il ballerino e si sono aperti a vicenda.

È stato proprio Pasquale La Rocca a causare la sua eliminazione a The Traitors, lo ha fatto con gli occhi lucidi dicendo che gli dispiaceva molto e lui lo ha capito. Awed ha apprezzato molto quello che gli ha detto in quel momento, cioè che non ha saputo gestire il ruolo perché nella vita è un leale.