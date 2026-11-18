Ornella Muti commenta lo scontro con Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle: "Lo trovo poco elegante"

Ornella Muti torna a parlare di Barbara d'Urso e dell'astio a Ballando con le Stelle: cosa ha detto la concorrente.

Nel nuovo episodio di Ballando Segreto Milly Carlucci riferendosi a Ornella Muti ha svelato che prima della conferenza stampa le aveva detto che non voleva dire nulla davanti alla giuria perché non è una ballerina, per questo non ha mai parlato.

Pasquale La Rocca ha voluto precisare che quello dell'attrice non è un gesto di superiorità, la concorrente di Ballando con le Stelle ha aggiunto che rispetta solamente i ruoli. Ha poi detto che le dispiace per la situazione che si è creata con Barbara d'Urso perché non pensa sia bello litigare tra donne.

Ornella Muti torna a parlare di Barbara d'Urso e dell'astio a Ballando con le Stelle: cosa ha detto la concorrente

L'attrice, in merito alla polemica nata con la giurata a Ballando con le Stelle, ha aggiunto: "C’era dell’astio o qualcosa di non detto e confrontarsi così davanti a tutti quanti lo trovo poco elegante".

Ornella Muti pensa che sarebbe stato meglio avere un chiarimento lontano dalle telecamere, ha anche detto che Barbara d'Urso in varie occasioni le ha lanciato provocazioni che ha preferito evitare. Durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, però, non è riuscita a restare in silenzio perché ha pensato che fosse giusto dire quello che pensava.