Beautiful, anticipazioni 21 novembre 2026: Electra minaccia di denunciare Remy, Luna chiede aiuto a Bill

Luna in preda alla paura chiede a Bill di salvarla. Cosa succederà a Beautiful nella puntata di oggi.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 21 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?Gli spoiler rivelano che Electra dopo aver scoperto la verità su Remy sta vivendo un momento drammatico. La ragazza, impaurita dall'atteggiamento dell'amico, ha provato ad andare via ma lui non glielo ha permesso trattenendola con la forza.

Anticipazioni Beautiful 21 novembre 2026: Luna in preda alla paura chiede a Bill di salvarla

Remy sta provando a impedire ad Electra di andare via dal suo appartamento, vorrebbe convincerla a fuggire insieme a lui a New York ricordandole che questo era il loro sogno. Lei apparirà alquanto turbata a causa del suo atteggiamento e minaccerà di denunciarlo.



Nel momento in cui la ragazza proverà di nuovo a scappare, Remy la bloccherà e le giurerà che non permetterà più a Will di toccarla. Intanto, in carcere Luna sta vivendo momenti davvero difficili e chiederà di poter incontrare Bill Spencer. La Nozawa è stata aggredita da molte detenute e teme che possano ucciderla, ma non vuole denunciarle perché teme di peggiorare le cose. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la ragazza pregherà Bill di salvarla.