Beautiful, anticipazioni 19 novembre 2026: Electra furiosa con Remy, lui le chiede di fuggire insieme

Ivy svela cosa ha subito Electra a Dallas a causa di alcuni deepfake. Cosa succederà a Beautiful nella puntata di oggi.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 19 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?Gli spoiler rivelano che per Electra è stato scioccante scoprire che è stato Remy a creare e a diffondere gli scatti falsi su di lei. A causa sua ha subito bullismo ed emarginazione ai tempi della scuola e ora ha anche perso il lavoro alla Forrester Creations a cui teneva moltissimo.

Anticipazioni Beautiful 19 novembre 2026: Ivy svela cosa ha subito Electra a Dallas a causa di alcuni deepfake

Perché Remy ha fatto tutto questo? Perché è sempre stato innamorato di lei e non sopporta l'idea di vederla felice con un altro ragazzo. Nel momento in cui confesserà di essere stato lui ad inviare le fotografie a Katie, in preda alla rabbia Electra gli dirà che finirà in carcere per quello che le ha fatto.

Electra proverà ad andare via ma Remy la fermerà e con grande insistenza le chiederà di scappare insieme a lui a New York ricordandole che questo era il loro sogno. Intanto, alla Forrester Creations Will ribadirà che gli scatti sono dei deepfake e Ivy rivelerà che in passato la nipote è stata già vittima a Dallas di deepfake. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che sono state proprio quelle foto a costringerla a trasferirsi a Los Angeles perché avevano rovinato la sua reputazione.