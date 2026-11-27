Cesara Buonamici sul GF Vip: "Le donne sono state più sorprendenti degli uomini", poi svela se rifarebbe l'opinionista

Cesara Buonamici parla del Grande Fratello Vip: le piacerebbe partecipare alla prossima edizione come opinionista?

A pochi giorni dalla finale Cesara Buonamici si è lasciata sfuggire qualche rivelazioni in merito all'attuale edizione del Grande Fratello Vip in un'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni.

L'opinionista del reality ha usato tre aggettivi per definire l'edizione che sta per giungere al termine: litigiosa, divertente e femminile. Riferendosi alle prime tre finaliste, Marina, Guendalina e Giulia, ha detto che sono donne molto diverse. A parer suo sono state le più amate perché sono state capaci di attirare maggiormente l'attenzione del pubblico. Cesara Buonamici ha aggiunto che le persone guardano la personalità, la simpatia e le relazioni che i concorrenti hanno con gli altri.

Cesara Buonamici parla del Grande Fratello Vip: le piacerebbe partecipare alla prossima edizione come opinionista?

Facendo un bilancio sul cast dell'attuale edizione del reality ha detto che le donne sono state decisamente più attive e sorprendenti rispetto agli uomini. Ci ha tenuto però a precisare che, a prescindere dal gradimento che hanno suscitato, Jonathan, Andreas e Alex hanno portato nella casa più spiata dagli italiani un po' di movimento.

Cesara Buonamici vorrebbe ricoprire ancora il ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip? A questa domanda ha così risposto: "Posso solo dire che mi sono sempre divertita e che il GF Vip, essendo un campionario di umanità, ti obbliga a pensare e a cercare di capire, anche eventi minori fatti di sensibilità". A parer suo anche lì si può imparare molto.