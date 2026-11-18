Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 18 novembre 2026: Ozge partecipa alla gara per ostacolare Asiye e Doruk

Aybike gareggia con Berk, anche Asiye si iscrive alla competizione. Gli spoiler di Tutto per la mia famiglia rivelano cosa accadrà oggi.

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l'interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell'appuntamento di oggi, mercoledì 18 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.Gli spoiler rivelano che il preside ha annunciato che due studenti, durante la gara di ballo delle superiori, rappresenteranno la scuola. Per sceglierli si svolgerà una competizione che verrà votata dagli alunni. Susen ha deciso di partecipare insieme a Omer, il quale ha colto l'occasione per trascorrere un po' di tempo con lei.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 18 novembre 2026: Aybike gareggia con Berk, anche Asiye si iscrive alla competizione

Aybike all'inizio è apparsa titubante a causa dei problemi giudiziari della madre, ma deciderà di partecipare alla competizione insieme a Berk. Il ragazzo per cercare di vincere si farà dare delle lezioni private di ballo da un'amica.

Asiye si lascerà convincere da Doruk a superare l'imbarazzo e deciderà di iscriversi con lui alla gara che però si accenderà quando arriveranno altre due coppie, di chi si tratta? Di Ozge con Tolga e Harika con Emir. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che l'unica ragione che spingerà Ozge a partecipare sarà quella di impedire a Doruk e Asiye di vincere.