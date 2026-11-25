Uomini e Donne, Giacomo Vacalebre elimina Martina e finisce nella bufera: cosa non è piaciuto

Giacomo Vacalebre elimina Martina Calabrò a Uomini e Donne: l'atteggiamento del tronista fa storcere il naso ai telespettatori.

Nelle scorse settimane Giacomo Vacalebre ha fatto chiamare un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne perché era incuriosito da lei, si tratta di Martina Calabrò.

Contattata dalla redazione la ragazza si è presentata in studio e dopo aver parlato con il tronista ha deciso di rimanere a corteggiarlo. Il loro percorso di conoscenza non ha preso la piega che lui sperava, non gli è nemmeno piaciuto il modo in cui ha reagito quando ha visto il bacio con Alessandra.

Giacomo Vacalebre elimina Martina Calabrò a Uomini e Donne: l'atteggiamento del tronista fa storcere il naso ai telespettatori

Dopo la puntata il tronista ha deciso di raggiungere Martina Calabrò in camerino e le ha detto che si aspettava che andasse da lui. Il tronista le ha detto di aver deciso di andare da lei nonostante abbia visto la forte reazione dell'altra corteggiatrice, Martina infatti è scoppiata a piangere. A detta sua questa è la dimostrazione che è interessato a lei, però si è chiesto se anche da parte sua ci sia.

Giacomo Vacalebre si è reso conto di non voler proseguire il suo percorso di conoscenza con entrambe le Martina. Con la corteggiatrice bionda è stato gentile, ma il modo in cui si è rivolto a Martina Calabrò lo ha fatto finire al centro delle critiche sul web. Alla ragazza ha detto di aver capito che non sono compatibili, inoltre è convinto di non piacerle.

Rivolgendosi a Martina Calabrò ha poi detto: "Come ti ho fatto venire, ho deciso di eliminarti". Quando la ragazza ha provato a replicare lui l'ha bloccata dicendole che non gli interessava ascoltare quello che aveva da dire. Il tronista le ha detto che vuole concentrarsi sulle persone che gli piacciono davvero, dopodiché l'ha salutata ed è andato via. Nei confronti dell'ex corteggiatrice è stato decisamente brusco e poco rispettoso, per questo in molti lo stanno duramente criticando.