GF Vip, Piera Meloni e Roncaccia non sono innamorati, parla lui: "Fidanzati? Al momento nessuna etichetta"

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia fanno chiarezza sul loro rapporto: nessuno dei due si sente innamorato.

Mentre chiacchieravo in giardino alcuni gieffini hanno fatto un'intervista a Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sulla loro relazione nata al Grande Fratello Vip. Lui ha ammesso che al momento non pensa a costruire una famiglia o ad avere dei figli, ma in futuro gli piacerebbe.

Fuori dal reality i due vivranno il loro amore a distanza, però lui non pensa che sarà un problema nel rapporto anche se sarà più difficile. Tra le varie cose ha poi detto che al momento non sente di essere innamorato di Piera Meloni e quando gli è stato chiesto se fossero fidanzati lui ha detto di no.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia fanno chiarezza sul loro rapporto: nessuno dei due si sente innamorato

Il gieffino ci ha tenuto a precisare che questa è una cosa che ha detto sin dall'inizio, cioè che non darà un'etichetta al rapporto con Piera fino a quando non saranno fuori. Un po' infastidito ha aggiunto: "Qua siamo tutti buoni a dire che siamo innamorati, perché è diverso, poi fuori è un’altra cosa e noi ci vogliamo proteggere”.

È chiaro che sarà molto diversa vivere il rapporto fuori dal Grande Fratello Vip, nella vita 'reale', e prima di esporsi troppo Alessandro Roncaccia vuole vedere come andranno le cose tra lui e Piera Meloni. Anche la gieffina ha detto che non è innamorata in questo momento, la distanza la preoccupa e pensa che sarà molto strano non vivere più insieme però cercheranno di gestire tutto al meglio.