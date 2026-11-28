Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 28 novembre 2026: Akif perde tutto e si sente male, Emir denuncia...

Nebahat salva Akif, Emir mette in atto la sua vendetta contro le ragazze. Gli spoiler di Tutto per la mia famiglia rivelano cosa accadrà oggi.

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l'interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell'appuntamento di oggi, sabato 28 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.Gli spoiler rivelano che Akif aveva deciso di investire il suo patrimonio su una nave, ma non poteva certo immaginare che sarebbe affondata a causa del maltempo. La notizia lo turberà al punto da accusare un malore.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 28 novembre 2026: Nebahat salva Akif, Emir mette in atto la sua vendetta contro le ragazze

Nebahat troverà il suo ex marito svenuto e il suo intervento eviterà il peggio, la donna infatti gli salverà la vita. Akif, trovandosi in una difficile situazione finanziaria, sarà consapevole di non poter pagare i debiti con i creditori, per questo motivo penserà a un piano che eviterà il pignoramento dei beni che gli restano.

L'uomo chiederà a Celil di avviare, all'insaputa di Ayla e della sua ex moglie, una società cosmetica a cui intestare le proprietà che possiede. Inoltre, nominerà Suzan amministratore delegato per tutelarsi maggiormente, anche se questa decisione le farà rischiare di essere arrestata.

Intanto Emir, per vendicarsi delle ragazze, deciderà di denunciarle accusandole di aver provato a ucciderlo. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che dopo che Harika, Asiye, Susen e Aybike verranno portare in commissariato dalla Polizia, Berk, Omer, Doruk e Ogulcan proveranno ad aiutarle. L'avvocato farà sapere loro che solo Emir potrà farle uscire ritirando la denuncia.