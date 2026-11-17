Il Paradiso delle Signore anticipazioni 17 novembre 2026: Cesare riceve una proposta, Adelaide prende una difficile decisione

Simona riceve un invito, la situazione di Riccardo continua a peggiorare. Cosa accadrà oggi nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 17 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.



Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Al Paradiso Roberto ha proposto di fare un calendario con le foto dei dipendenti per festeggiare il nuovo anno, Elisa però ha chiesto di non comparire ma non ha spiegato il motivo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 novembre 2026: Simona riceve un invito, la situazione di Riccardo continua a peggiorare

Simona riceverà un invito per poter partecipare all'inaugurazione della mostra di Jacopo Corsi e questo farà incuriosire non poco le Veneri. Irene non voleva andare alla riunione del movimento studentesco ma dopo aver cambiato idea ha trascorso una serata molto piacevole in compagnia degli studenti.





La Cipriani farà una chiacchierata alquanto spontanea con Diana e questo la farà incuriosire ancora di più in merito al mondo dell'Università. Nel frattempo Cesare riceverà una proposta del tutto inaspettata che prevede una collaborazione con il Paradiso. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Riccardo starà sempre peggio, per aiutarlo la Contessa sarà costretta a prendere una decisione molto difficile.

