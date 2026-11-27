Beautiful, anticipazioni 27 novembre 2026: Bill fa uscire Luna di prigione, vivrà a casa sua ma...

Bill fa ottenere gli arresti domiciliari a Luna, la richiesta dello Spencer. Cosa succederà a Beautiful nella puntata di oggi.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 27 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?Gli spoiler rivelano che dopo lo spavento provato a causa della follia e dell'aggressività di Remy, Electra ha potuto spiegare come stavano davvero le cose e le hanno permesso di tornare a lavorare alla Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful 27 novembre 2026: Bill fa ottenere gli arresti domiciliari a Luna, la richiesta dello Spencer

Dopo che Luna, in preda alla disperazione perché preoccupata per la sua incolumità, Bill riuscirà a farla uscire di prigione facendole ottenere gli arresti domiciliari a casa sua.

Lo Spencer ha deciso di aiutare la Nozawa per evitare che le altre detenute la uccidessero dopo che l'avevano più volte aggredita brutalmente in carcere. Alla ragazza, però, dirà che nessun altro dovrà sapere che vivrà a casa sua, infatti dovrà restare chiusa in camera sua quando qualcuno gli farà visita. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Luna si nasconderà quando Electra e Will andranno a casa di Bill, ma resterà nelle scale per ascoltare tutto ciò che si diranno.