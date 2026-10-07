Sara Federico
Redattore
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17 novembre 2026 22:12
La Promessa, anticipazioni 22-28 novembre: Curro diventa segretario di Alonso, Martina confessa i suoi sentimenti
16 novembre 2026 23:34
Una finestra vista lago, la nuova fiction di Rai 1: trama, cast e quando inizia
16 novembre 2026 23:33
Far Away, slitta l'arrivo su Canale 5: la soap turca non andrà in onda a dicembre
15 novembre 2026 19:02
Racconto di una notte, cambio programmazione: arriva un doppio appuntamento in prima serata
15 novembre 2026 18:44
Tutto per la mia famiglia, cambia la programmazione: salta la puntata del 14 novembre, ecco quando torna
14 novembre 2026 16:05
Lorella Cuccarini verso la conduzione di Io Canto Generation: possibile ritorno in prima serata su Canale 5
13 novembre 2026 23:34
Forbidden Fruit, anticipazioni dal 16 al 20 novembre: Kaya torna da Ender, Yildiz in difficoltà
13 novembre 2026 23:24
Racconto di una notte, anticipazioni 15 novembre: Canfeza viene rapita e Ferman scopre la verità sulle sue origini
12 novembre 2026 22:08
Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 16 al 20 novembre: Nebahat e Alya socie, ricatto a Ogulcan
12 novembre 2026 21:36
Forbidden Fruit, cambio di programmazione su Canale 5: la serie salta l'appuntamento del 14 novembre
11 novembre 2026 23:43
Beautiful, anticipazioni dal 14 al 20 novembre: Electra scopre la verità su Remy
11 novembre 2026 23:33
This is Me torna su Canale 5: Toffanin pronta per una nuova edizione, quando potrebbe iniziare
10 novembre 2026 22:46
La Promessa, anticipazioni dal 16 al 22 novembre: Lorenzo accelera le nozze, svolta per Curro
10 novembre 2026 22:38
Tutto per la mia famiglia si ferma: salta l’appuntamento di sabato 14 novembre, ecco perché
09 novembre 2026 23:10
Affari tuoi, cambio di programmazione il 12 novembre: Stefano De Martino si ferma, ecco il motivo
09 novembre 2026 22:54
Far Away, il ritorno su Canale 5 si avvicina: la possibile collocazione delle puntate
08 novembre 2026 16:52
Racconto di una notte cambia programmazione: doppio appuntamento su Canale 5 a novembre
08 novembre 2026 16:40
Viola come il mare 3, anticipazioni seconda puntata: Viola affronta nuove difficoltà e cerca aiuto in Max
07 novembre 2026 18:53
Forbidden Fruit, anticipazioni al 14/11: Sahika vuole vendicarsi, Hasan Ali tenta di riconquistare il figlio
07 novembre 2026 18:40
La Promessa, anticipazioni dal 9 al 14 novembre: Martina confessa il tradimento a Jacobo
07 novembre 2026 18:13
Beautiful, anticipazioni dal 9 al 14 novembre: Ridge si avvicina a Taylor, Brooke sempre più sola
06 novembre 2026 23:36
Doc – Nelle tue mani 4, cambio programmazione: slitta la settima puntata
06 novembre 2026 23:23
Affari Tuoi, stop a novembre: Stefano De Martino salta due puntate
05 novembre 2026 22:21
La Promessa, anticipazioni al 15 novembre: Angela e Curro tirano un sospiro di sollievo
04 novembre 2026 22:01
Racconto di una notte, puntata extra-large domenica 8 novembre: anticipazioni e orario
04 novembre 2026 21:52
Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 10 novembre: Akif rischia di essere smascherato
03 novembre 2026 23:14
Forbidden Fruit, anticipazioni al 14 novembre: l'annuncio a sorpresa di Hasan Ali spiazza Sahika
03 novembre 2026 22:44
La ruota della fortuna, stop il 22 dicembre: cosa va in onda al posto del game show su Canale 5
02 novembre 2026 23:30
Racconto di una notte, anticipazioni dell’8 novembre: Mahir scopre la verità su Ferman
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L'Erede tornerà su Canale 5 per il gran finale? Quello che sappiamo ad oggi
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Tutto per la mia famiglia, nuova puntata extra-large in arrivo: ecco quando va in onda su Canale 5
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La Promessa, anticipazioni dal 2 all’8 novembre: Angela sotto pressione, Curro le sta vicino
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Uomini e Donne, nuove registrazioni il 2 e 3 novembre: Gemma pronta a recuperare il rapporto con Fabio
31 ottobre 2026 20:10
Grande Fratello Vip, possibile stop alla puntata del venerdì: cosa cambia su Canale 5
31 ottobre 2026 00:36
Far Away, il ritorno su Canale 5 si avvicina: tutte le novità sulla seconda stagione
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Viola come il mare torna su Canale 5: c'è la data, quando inizia la terza stagione
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La Promessa si allunga su Rete 4? La bella notizia per i fan della soap
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Racconto di una notte, continua in prima serata: nel weekend un'altra maxi puntata, novità e orario
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Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani ci riprova con Fabio ma riceve un altro rifiuto
28 ottobre 2026 23:01
Far Away, il ritorno in tv si avvicina: le novità e la gioia dei fan sui social
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Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 29 ottobre: Sengul scopre il segreto di Omer
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Far Away torna su Canale 5 in anticipo? Le ultime indiscrezioni
26 ottobre 2026 22:32
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L’Erede torna su Canale 5 nel 2027? Le ultime indiscrezioni sul futuro della serie turca
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Forbidden Fruit: anticipazioni puntate dal 26 al 31 ottobre
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Racconto di una notte, maxi puntata in arrivo su Canale 5: quando va in onda
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Tutto per la mia famiglia, puntata extra-large in arrivo: quando andrà in onda
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Far Away, seconda stagione nel 2027: quando dovrebbe andare in onda e in quale orario
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Racconto di una notte, finale in arrivo: il destino di Mahir e Canfeza
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Tutto per la mia famiglia, cambio di programmazione: puntate più brevi in daytime, l'amarezza dei fan
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Amici, speciali della domenica più brevi: novità sull'orario di programmazione
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Racconto di una notte, traguardo vicino? Svelata la data delle ultime puntate
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Grande Fratello Vip, televoto 16 ottobre: il verdetto dei sondaggi
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La Promessa verso un prolungamento: la soap accompagnerà il pubblico ancora a lungo
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Forbidden Fruit, cambio programmazione: stop alle puntate in daytime nel pomeriggio festivo
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Racconto di una notte, nuova puntata extra-large: la bella novità per i fan
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La Promessa: anticipazioni puntate in onda dal 12 al 18 ottobre
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Far Away, quando torna su Canale 5? L'ipotesi
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Tutto per la mia famiglia: doppio appuntamento, fan al settimo cielo
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Il Paradiso delle Signore 11: amato protagonista torna nel cast dopo tanti anni, fan entusiasti
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GF, Jonas Pepe e l'amore che nutre per Anita Mazzotta: ''È Galattico''
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Io sono Farah si ferma in prime time il 27 gennaio: ecco quando torna e perché
25 gennaio 2026 16:46
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