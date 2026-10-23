Forbidden Fruit: anticipazioni puntate dal 26 al 31 ottobre

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Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda dal 26 al 31 ottobre in prima visione su Canale 5, saranno ricche di tensioni e colpi di scena. Al centro della trama ci sarà Yildiz, che, stanca delle continue bugie di Cagatay, deciderà di prendere le distanze da lui.

La donna lascerà la loro casa e si rifugerà in un albergo insieme al piccolo Halit Can, cercando di fare chiarezza sulla situazione.

Hasan Ali, dopo aver scoperto la sua decisione, raggiungerà Yildiz e le proporrà di trasferirsi per un periodo nella sua abitazione, così da permettergli di ritrovare un po’ di serenità interiore.

Nel frattempo, Yildiz comincerà a nutrire sospetti su Cansu. La donna arriverà a pensare che la ragazza sia stata assunta da Ender e Sahika con l’obiettivo di mettere in crisi il suo rapporto con Cagatay e provocare la loro rottura.

Intanto, Sahika cercherà di favorire un riavvicinamento tra i due: riuscirà nel suo intento? Yildiz e Cagatay torneranno ad essere una coppia unita? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.