La Promessa, anticipazioni dal 16 al 22 novembre: Lorenzo accelera le nozze, svolta per Curro
Nuovi colpi di scena attendono il pubblico de La Promessa nelle puntate in onda dal 16 al 22 novembre su Rete 4. Le anticipazioni fanno sapere che Lorenzo continuerà a fare pressione per sposare Angela, arrivando a organizzare la prova dell’abito nuziale. Teresa, però, si rifiuterà di assecondare le sue richieste.
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Nel mentre, Martina e Jacobo trascorreranno una serata sotto le stelle, durante la quale vivranno momenti di grande complicità. Il loro rapporto apparirà sempre più solido, anche grazie al bacio che ha segnato una svolta nel loro legame.
Non sarà altrettanto sereno il momento di Vera, ancora profondamente provata dall’assenza di Lope e sempre più risentita nei confronti di Teresa.
La svolta più importante riguarderà però Curro: Alonso rivelerà a Leocadia di volerlo allontanare dalla servitù. Una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il futuro del giovane e avere ripercussioni sugli equilibri della tenuta.