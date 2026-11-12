Racconto di una notte, anticipazioni 15 novembre: Canfeza viene rapita e Ferman scopre la verità sulle sue origini

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Racconto di una notte, domenica 15 novembre, andrà in onda in prime time su Canale 5 con nuovi episodi inediti. Le anticipazioni fanno sapere che Mahir organizzerà per Canfeza una sorpresa romantica in occasione del suo compleanno. La serenità però durerà poco: Efsane, dopo aver rifiutato il denaro offertole da Asaf per lasciare Ferman, verrà investita da un’auto. La sua bambina verrà trasportata d’urgenza in ospedale e trasferita in terapia intensiva.

Intanto Ferman scoprirà di non essere il figlio biologico di Asaf e Afet, una verità destinata a sconvolgere i suoi equilibri. Ma non è tutto. Gli spoiler fanno inoltre sapere che Canfeza finirà nel mirino di uno sconosciuto e verrà sequestrata mentre è al telefono con Mahir. Quest’ultimo, in seguito a quanto accaduto, deciderà di trasferirsi alla villa insieme alla sua amata, così da poterle stare accanto.