Racconto di una notte, attesa per il gran finale: quando va in onda l'ultima puntata su Canale 5

La serie tv ambientata in Turchia è giunta alle battute finali e si appresta a salutare il pubblico italiano

Si avvicina al gran finale Racconto di una notte, la serie turca che ha conquistato il pubblico italiano, registrando ascolti di circa un milione e mezzo di telespettatori a puntata. La serie tv, trasmessa ogni domenica in prima serata su Canale 5, è ormai arrivata alle battute conclusive.

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Per Mahir e Canfeza si prospetta un epilogo ricco di tensione, emozioni e nuovi colpi di scena. L'appuntamento finale è previsto per domenica 6 dicembre.