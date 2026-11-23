Tutto per la mia famiglia raddoppia su Canale 5: doppio appuntamento in prime time
La serie tv nella settimana dal 23 al 29 novembre andrà in onda con un doppio appuntamento in prima serata
Importante novità per Tutto per la mia famiglia. La serie tv ambientata in Turchia, che ogni giorno conquista in media due milioni di telespettatori, si prepara a raddoppiare gli appuntamenti in prima serata su Canale 5.
Per la settimana dal 23 al 29 novembre, Mediaset ha infatti previsto una doppia serata dedicata alle vicende dei fratelli Eren.
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Dunque, oltre al consueto appuntamento del giovedì, lo sceneggiato andrà in onda anche venerdì 27 novembre, prendendo il posto del Grande Fratello Vip, ormai vicino alla conclusione.
Tutto per la mia famiglia: anticipazioni nuove puntate
Le anticipazioni sulle nuove puntate di Tutto per la mia famiglia si concentrano su Akir, deciso a mettere in difficoltà Suzan. L'uomo escogiterà un piano per mettere in difficoltà sua moglie, dopo averle intestato la sua azienda ormai in banca rotta. Una situazione che avrà conseguenze anche su Harika, costretta a rivolgersi ad Omer per chiedere aiuto. Le nuove puntate si preannunciano dunque particolarmente movimentate.