Tutto per la mia famiglia, cambio programmazione: salta l'appuntamento del 27 novembre
Al posto della puntata della serie tv in programma venerdì sera su Canale 5 andrà in onda Il Diavolo veste Prada
Cambia la programmazione su Canale 5, e per i fan di Tutto per la mia famiglia, arriva una spiacevole novità. La puntata della serie tv in programma per venerdì 27 novembre non andrà in onda, al suo posto verrà trasmessa la replica di Il Diavolo veste Prada, il celebre film americano con protagonista Meryl Streep.
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La decisione arriva nonostante il grande successo della soap nel daytime di Canale 5, dove le vicende dei fratelli Eren riescono a coinvolgere ogni pomeriggio oltre due milioni e mezzo di telespettatori. Numeri importanti che confermano l'affetto del pubblico italiano nei confronti della produzione turca. Diversa, invece, la situazione in prima serata, dove gli ascolti non hanno raggiunto i risultati sperati.