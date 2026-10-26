Far Away torna su Canale 5 in anticipo? Le ultime indiscrezioni
Il ritorno di Far Away su Canale 5 potrebbe essere più vicino del previsto. I nuovi promo della seconda stagione, già trasmessi dalla rete, stanno riaccendendo l’interesse del pubblico e alimentano le aspettative dei fan. I tanti appassionati delle serie tv, attendono con ansia di scoprire quando prenderà il via la seconda stagione.
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Stando alle ultime indiscrezioni del web, Far Away potrebbe tornare sul piccolo schermo tra la metà e la fine di novembre, con una possibile collocazione in prima serata. Un’ipotesi che lascia pensare a un’accelerazione dei tempi da parte di Mediaset, anche se al momento non sono arrivate conferme ufficiali.
I telespettatori dovranno quindi attendere ulteriori comunicazioni da parte di Canale 5 per scoprire con certezza quando tornerà in onda Far Away, e soprattutto il quale slot orario verrà collocata. Nel frattempo, cresce la curiosità per la nuova stagione, che si preannuncia carica di emozioni.