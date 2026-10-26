Far Away torna su Canale 5 in anticipo? Le ultime indiscrezioni

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Il ritorno di Far Away su Canale 5 potrebbe essere più vicino del previsto. I nuovi promo della seconda stagione, già trasmessi dalla rete, stanno riaccendendo l’interesse del pubblico e alimentano le aspettative dei fan. I tanti appassionati delle serie tv, attendono con ansia di scoprire quando prenderà il via la seconda stagione.

Stando alle ultime indiscrezioni del web, Far Away potrebbe tornare sul piccolo schermo tra la metà e la fine di novembre, con una possibile collocazione in prima serata. Un’ipotesi che lascia pensare a un’accelerazione dei tempi da parte di Mediaset, anche se al momento non sono arrivate conferme ufficiali.

I telespettatori dovranno quindi attendere ulteriori comunicazioni da parte di Canale 5 per scoprire con certezza quando tornerà in onda Far Away, e soprattutto il quale slot orario verrà collocata. Nel frattempo, cresce la curiosità per la nuova stagione, che si preannuncia carica di emozioni.