La Promessa, anticipazioni dal 2 all’8 novembre: Angela sotto pressione, Curro le sta vicino

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Le anticipazioni sulle puntate de La Promessa, in onda su Rete 4 dal 2 all’8 novembre, fanno sapere che Angela e Curro dovranno affrontare una serie di imprevisti provocati da Lorenzo, deciso ad ostacolare la loro felicità.

L’arrivo di uno psichiatra al palazzo mette Angela in difficoltà. L’obiettivo di Lorenzo sarà quello di dimostrare che la ragazza non è mentalmente stabile, al solo fine di convolare a nozze con lei. Curro, però, non avrà alcuna intenzione di arrendersi e cercherà di proteggerla.

Nel frattempo, Martina confesserà a Jacobo di aver baciato un altro uomo, scaturendo la sua gelosia.

La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Maria, preoccupata per la sua gravidanza, e per la fuga di Carlo. Samuel nel mentre affronterà nuove difficoltà legate al possibile addio al rifugio. Le nuove puntate de La Promessa si preannunciano già da ora ricche di colpi di scena.