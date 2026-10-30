Grande Fratello Vip, possibile stop alla puntata del venerdì: cosa cambia su Canale 5
Il Grande Fratello Vip potrebbe presto cambiare programmazione. Stando a quanto si vocifera sul web, in virtù degli ascolti al di sotto delle aspettative, Mediaset starebbe pensando di ridurre gli appuntamenti settimanali, lasciando spazio ad una sola diretta in prima serata: quella del lunedì sera.
La serata di venerdì potrebbe essere destinata a una fiction. Al momento, però, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset.
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La finale del reality condotto da Ilary Blasi è attualmente prevista per martedì 1° dicembre. La possibile riduzione delle dirette potrebbe rappresentare un tentativo di rendere più incisivo il racconto televisivo e contenere il calo degli ascolti.
Per il momento, dunque, il futuro del doppio appuntamento resta in sospeso. Molto dipenderà dai risultati che il reality registrerà in prima serata nel corso delle prossime settimane.