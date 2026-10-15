Grande Fratello Vip, televoto 16 ottobre: il verdetto dei sondaggi
Il Grande Fratello, venerdì 16 ottobre, andrà in onda su Canale 5 con una nuova puntata. Il tema caldo sarà il televoto, che ad oggi vede in nomination: Marina La Rosa, Andreas Muller, Moreno Morello, Megan Ria, Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani. Il concorrente meno votato dal pubblico, dovrà salutare i compagni, e lasciare la Casa più spiata d’Italia.
Il televoto chiede al pubblico di votare il concorrente da voler salvare.
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Stando al sondaggio aperto su Grande Fratello Forum Free, Marina La Rosa, sarebbe in testa con il 28% di preferenze da parte degli utenti del web, e dovrebbe salvarsi agevolmente. Dovrebbe cavarsela anche Andreas Muller che ad oggi vanta il 20% di preferenze.
I due concorrenti a rischiare maggiormente l’eliminazione sarebbero invece Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani che non vanno oltre l’11% virtuale di preferenze da parte degli utenti del web. Va però sottolineato che i risultati dei sondaggi sono puramente indicativi, e che per scoprire l’esito ufficiale del televoto bisogna attendere la messa in onda della nuova puntata. A comunicare il verdetto del televoto sarà come sempre Ilary Blasi, nel corso della nuova puntata in programma venerdì sera.