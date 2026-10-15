Grande Fratello Vip, televoto 16 ottobre: il verdetto dei sondaggi

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Il Grande Fratello, venerdì 16 ottobre, andrà in onda su Canale 5 con una nuova puntata. Il tema caldo sarà il televoto, che ad oggi vede in nomination: Marina La Rosa, Andreas Muller, Moreno Morello, Megan Ria, Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani. Il concorrente meno votato dal pubblico, dovrà salutare i compagni, e lasciare la Casa più spiata d’Italia.

Il televoto chiede al pubblico di votare il concorrente da voler salvare.

Stando al sondaggio aperto su Grande Fratello Forum Free, Marina La Rosa, sarebbe in testa con il 28% di preferenze da parte degli utenti del web, e dovrebbe salvarsi agevolmente. Dovrebbe cavarsela anche Andreas Muller che ad oggi vanta il 20% di preferenze.

I due concorrenti a rischiare maggiormente l’eliminazione sarebbero invece Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani che non vanno oltre l’11% virtuale di preferenze da parte degli utenti del web. Va però sottolineato che i risultati dei sondaggi sono puramente indicativi, e che per scoprire l’esito ufficiale del televoto bisogna attendere la messa in onda della nuova puntata. A comunicare il verdetto del televoto sarà come sempre Ilary Blasi, nel corso della nuova puntata in programma venerdì sera.