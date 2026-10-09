Forbidden Fruit, cambio programmazione: stop alle puntate in daytime nel pomeriggio festivo
Cambio di programmazione per Forbidden Fruit. Da domenica 11 ottobre, la serie tv turca non sarà più trasmessa nel pomeriggio festivo di Canale 5, lasciando spazio al ritorno di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. La stessa modifica di palinsesto riguarderà anche Tutto per la mia famiglia.
La serie con protagoniste Yildiz ed Ender continuerà comunque ad andare in onda dal lunedì al sabato, con nuovi appuntamenti ricchi di intrighi e colpi di scena.
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Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, i riflettori saranno puntati su Sahika, sempre più determinata a conquistare il potere dopo aver sposato Hasan Ali con l’inganno. Intanto, Zehra deciderà di mettere fine alla storia d’amore con Mert, dopo aver scoperto di essere stata usata per ottenere le quote dell’azienda.
Nonostante il cambio di programmazione, i fan di Fordidden Fruit, potranno continuare a seguire le vicende dei protagonisti nel corso della settimana, non solo su Canale 5, ma anche su Mediaset Infinity dove sarà possibile rivedere ogni puntata in replica.