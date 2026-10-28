Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani ci riprova con Fabio ma riceve un altro rifiuto

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Lunedì 26 ottobre negli studi Elios di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione. Gemma Galgani è tornata al centro dell’attenzione. La dama ha cercato di recuperare il rapporto con Fabio, il cavaliere però è rimasto fermo sulla decisione di chiudere la frequentazione.

Gemma è parsa intenzionata a lasciare alle spalle le incomprensioni e a concedere una nuova possibilità alla conoscenza, ma il suo tentativo non ha avuto l’esito sperato. Fabio, infatti, ha ribadito il suo no, mettendo nuovamente in difficoltà la dama torinese.

Anche per Fabio è arrivata una delusione: Liat ha deciso di interrompere la frequentazione dopo un appuntamento romantico.

Tuttavia, per Gemma, la speranza di riconquistare Fabio sembra ormai destinata a scontrarsi con la ferma posizione del cavaliere. La puntata di Uomini e Donne registrata negli studi Elios lo scorso lunedì andrà in onda su Canale 5 nei prossimi giorni.