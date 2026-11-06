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Doc – Nelle tue mani 4, cambio programmazione: slitta la settima puntata
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Cambio di programmazione in vita per Doc – Nelle tue mani 4. La fortunata fiction di Rai 1, con protagonista Luca Argentero, giovedì 12 novembre non andrà in onda, per lasciare spazio alla partita della Nazionale di calcio. I tanti fan dello sceneggiato per poter assistere alla prossima puntata dovranno quindi attendere giovedì 19 novembre.
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Il cambiamento coinvolgerà anche l’ultimo episodio della stagione. Il gran finale, che avrebbe dovuto andare in onda proprio il 19 novembre, è stato infatti rinviato a giovedì 26 novembre, giorno in cui si concluderà ufficialmente questa quarta stagione di Doc.
Per i telespettatori si tratta quindi di una settimana di attesa in più, ma l’appuntamento con la seguitissima fiction è soltanto rimandato.