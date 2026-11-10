This is Me torna su Canale 5: Toffanin pronta per una nuova edizione, quando potrebbe iniziare
Il ritorno di This is Me su Canale 5 sembra essere ormai vicino. Alla guida dello show ci sarà ancora Silvia Toffanin, pronta ad accompagnare il pubblico in una nuova edizione dedicata alla musica.
Clicca e guarda il Video della news
Secondo le ultime indiscrezioni, il debutto sarebbe previsto per lunedì 7 dicembre, una data che non sembrerebbe casuale. Nella stessa serata, infatti, Rai 1 trasmetterà la tradizionale Prima della Scala. Mediaset potrebbe quindi puntare sul programma per conquistare una fetta importante di pubblico in prima serata.
Tra i possibili ospiti della nuova stagione circolano anche i nomi di Elisa e Andrea Bocelli. Lo show dovrebbe inoltre confermare la presenza di artisti ed ex protagonisti di Amici, ampliando il racconto a personalità provenienti da diversi ambiti dello spettacolo.
Al momento, Mediaset non ha ancora ufficializzato né la data di partenza né il cast. Non resta quindi che attendere conferme per scoprire tutti i dettagli del ritorno di This is Me.