Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 16 al 20 novembre: Nebahat e Alya socie, ricatto a Ogulcan

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Tutto per la mia famiglia, terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 anche nella settimana dal 16 al 20 novembre, con trame avvincenti, ricche di colpi di scena. Al centro delle vicende ci saranno gli affari di Nebahat e Alya, pronte a lanciare una linea di cosmetici, e il ricatto organizzato da Emir e Tolga ai danni di Ogulcan.

Le due donne riceveranno una proposta interessante da Gozde, che offrirà loro di entrare in società al 50%. Un accordo che entusiasmerà Nebahat e Alya, ma farà infuriare Akif, deciso a non restare fuori dai loro affari. L’uomo mediterà così una mossa inaspettata.

Intanto, al collegio Ataman, una gara di ballo scatenerà rivalità tra gli studenti. Omer e Susen di prenderne parte assieme, mentre Aybike farà coppia con Berk.

Nuovi guai per Ogulcan: Emir e Tolga entreranno in possesso del suo motorino e lo useranno per ricattarlo, costringendolo a sabotare l’esibizione di Omer.

Sul fronte familiare, Gonul continuerà ad avvicinarsi a Orhan, alimentando la rabbia di Sengul.