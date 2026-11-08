Far Away, il ritorno su Canale 5 si avvicina: la possibile collocazione delle puntate
I fan di Far Away potrebbero ritrovare presto i loro protagonisti preferiti su Canale 5. Il ritorno della soap turca sarebbe previsto per dicembre 2026, anche se Mediaset non ha ancora comunicato una data ufficiale.
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Il ritorno è imminente, la conferma arriva dai primo andati in onda in questi giorni. Un segnale che lascia ipotizzare una ripartenza ormai vicina.
Tra le novità più interessanti ci sarebbe anche la programmazione: secondo le ultime indiscrezioni, Far Away potrebbe andare in onda il sabato pomeriggio e la domenica in prima serata, conquistando così uno spazio speciale nel weekend.
La serie aveva chiuso la prima stagione il 19 settembre, raggiungendo 2.362.000 spettatori. In attesa di conferme sul calendario, gli episodi già trasmessi restano disponibili su Mediaset Infinity.