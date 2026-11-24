Affari Tuoi, in arrivo una puntata speciale a dicembre: svelato quando andrà in onda
Nel mese di dicembre su Rai 1 dovrebbe andare in onda una puntata speciale del game show
A cura di Sara Federico
24 novembre 2026 22:28
Aggiungici a Fonti Google Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google Seguici su Google Seguici su Google News Seguici su Google News
Nuovo appuntamento speciale per Affari Tuoi, il popolare game show targato Rai 1, condotto da Stefano De Martino. La Rai avrebbe deciso di puntare ancora una volta sul fortunato game show, regalando al pubblico una serata extra rispetto alla consueta programmazione quotidiana.
Clicca e guarda il Video della news
Quando andrà in onda la puntata speciale di Affari Tuoi? Secondo le ultime indiscrezioni, la data da segnare sul calendario sarebbe mercoledì 16 dicembre. Protagoniste della serata saranno alcune coppie prossime al matrimonio, pronte a mettersi alla prova nel seguitissimo gioco dei pacchi.