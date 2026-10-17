Amici, speciali della domenica più brevi: novità sull’orario di programmazione

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Novità nel palinsesto domenicale di Canale 5. Dal 18 ottobre gli speciali di Amici 26 termineranno intorno alle 15:45, con un anticipo di quindici minuti rispetto al consueto orario. Maria De Filippi passerà così la linea a Silvia Toffanin, che darà il via a Verissimo in anticipo rispetto alle precedenti puntate.

La modifica arriva a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del talent e ha già acceso il dibattito sui social. Tra chi ipotizza un legame con gli ascolti e chi auspica un rinnovamento più deciso del programma, tuttavia non mancano le critiche alla scelta. Va precisato che momento non sono state confermate ufficialmente le ragioni del cambiamento.

Intanto, la puntata di domenica sarà dedicata alle prime gare di canto e ballo della stagione. Secondo le anticipazioni, a conquistare il primo posto saranno Shari per il canto e Anna per il ballo. A giudicare gli allievi ci saranno Anbeta e Claudio Santamaria, mentre l’ospite musicale sarà Settembre.

Tra le novità dell’appuntamento anche il meccanismo delle sfide: gli ultimi classificati, stando alle anticipazioni, non dovrebbero finire automaticamente in sfida come accadeva nelle passate edizioni. Un cambiamento che potrebbe influire sul percorso dei ragazzi all’interno della scuola, mentre il pubblico si prepara ad abituarsi al nuovo orario della domenica pomeriggio.