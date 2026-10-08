Racconto di una notte, nuova puntata extra-large: la bella novità per i fan

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Racconto di una notte continua ad appassionare il pubblico, e in virtù degli ottimi risultati raggiunti in termini di ascolto, Mediaset ha deciso di promuoverla nuovamente in prima serata. La serie tv domenica 11 ottobre andrà in onda su Canale 5 con un altro appuntamento extra-large. Lo sceneggiato ambientato in Turchia, terrà compagnia al pubblico con nuovi episodi inediti, per circa due ore.

Racconto di una notte domenica 11 ottobre va in onda in prima serata

Stando a quanto è possibile apprendere dal palinsesto Mediaset, domenica 11 ottobre, Racconto di una notte andrà in onda subito dopo La Ruota della Fortuna. I nuovi episodi della serie con protagonisti Mahir e Canfeza, andranno in onda dalle ore 21:20 alle ore 23:20.

Cosa accadrà nel corso delle nuove puntate di Racconto di una notte in onda domenica 11 ottobre su Canale 5? Le anticipazioni fanno sapere che Kursat telefonerà a Ozan e le ordinerà di tenere le distanze con Canfeza, così che quest’ultima possa ritrovare un po’ di serenità nel rapporto con Mahir. Gulizar attraverserà un momento di sconforto per la morte improvvisa di Sevde, in suo aiuto arriverà Kursat che riuscirà almeno temporaneamente a consolarla.