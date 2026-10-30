Far Away, il ritorno su Canale 5 si avvicina: tutte le novità sulla seconda stagione

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Buone notizie per i fan di Far Away. Mediaset ha ufficialmente confermato l’imminente ritorno della dizi su Canale 5. La serie tv ambientata in Turchia presto tornerà in onda sul piccolo schermo dando il via alla tanto attesa seconda stagione.

Quando inizia la seconda stagione di Far Away?

Al momento la data ufficiale del nuovo debutto non è stata ancora svelata, ma facendo riferimento al promo mandato in onda da Mediaset su Canale 5 in questi giorni, il ritorno è ormai imminente. Una bellissima notizia per i tanti fan della serie, curiosi di scoprire come proseguiranno le vicende di Alya e Cihan e della famiglia Albora.

Stando alle ultime indiscrezioni appese sul web, il nuovo debutto di Far Away potrebbe avvenire dopo la conclusione del ciclo di Racconto di una notte. Si tratta, tuttavia, soltanto di ipotesi che attendono una conferma da parte di Mediaset. Per i telespettatori, dunque, la certezza è una sola: Alya e Cihan tra non molto torneranno di nuovo su Canale 5.