Doc - Nelle tue mai, anticipazioni 26/11: Andrea prende una decisione importante, Giulia si allea con Stefano e Damiano

Matteo sempre più lontano dal reparto, Giulia cerca di impedire la vendita dell'ospedale

La quarta stagione di Doc - Nelle tue mai si avvicina ad ampie falcate verso il gran finale. L'ultima puntata della fiction con protagonista Luca Argentero, andrà in onda su Rai 1 giovedì 26 novembre, e si preannuncia carica di emozioni. Al centro della trama ci sarà il futuro incerto del Policlinico Ambrosiano e una verità destinata a cambiare tutto.

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Negli episodi conclusivi intitolati Incubi e Dalla stessa parte, Andrea si metterà sulle tracce di Matteo, sempre più lontano dal reparto e a rischio di compromettere la sua specializzazione. Nel mentre Giulia assisterà a un caso di fecondazione assistita, e al contempo si alleerà con Stefano e Damiano per impedire la vendita della struttura ospedaliera. Per Doc arriverà il momento di fare una scelta fondamentale, destinata a segnare il futuro dell'Ambrosiano e di tutta la sua squadra.