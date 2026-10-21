Uomini e Donne, anticipazioni al 23 ottobre: Maria De Filippi sbotta contro Giovanni

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Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, Giovanni Grazioso finirà al centro delle polemiche per alcuni atteggiamenti che non passeranno inosservati, suscitando la reazione di Maria De Filippi.

A far discutere sarà il suo tentativo di avvicinarsi a Martina, legata al percorso di Giacomo, e il comportamento tenuto nei confronti delle corteggiatrici. La situazione porterà la conduttrice a intervenire apertamente, prendendo le difese delle ragazze e criticando duramente il tronista.

Maria in modo diretto lo inviterà a riflettere sul modo in cui si sta comportando, nel relazionarsi con le corteggiatrici.

La reazione piccata della conduttrice lascerà Giovanni senza parole per il resto della puntata.

Il confronto si preannuncia tra i momenti più discussi dei prossimi appuntamenti con Uomini e Donne, con il pubblico curioso di scoprire come reagirà Giovanni dopo la dura strigliata della conduttrice e se questo episodio influenzerà il suo percorso nel programma.

Le nuove puntate saranno principalmente incentrate sul percorso dei tronisti del trono classico. Ma ci sarà spazio per parlare anche dei protagonisti del trono over. Uomini e Donne si conferma uno dei programmi più visti della fascia del day time.