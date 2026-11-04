La Promessa, anticipazioni al 15 novembre: Angela e Curro tirano un sospiro di sollievo

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Nelle puntate de La Promessa, in onda su Rete 4 dal 9 al 15 novembre, Jacobo farà estremamente fatica a togliersi dalla testa il bacio ricevuto da Martina, e cercherà a tutti i costi di scoprire chi sia stato a baciarla. Angela attraverserà una fase particolarmente complicata: la giovane donna si sottoporrà ad una visita dallo psichiatra. Curro intenzionato a starle vicino deciderà di raggiungerla, ma Leocadia ancora una volta riuscirà ad intromettersi. Lorenzo cercherà di averla vinta, ma dalla seduta arriverà una risposta importante: lo psichiatra escluderà categoricamente che Angela soffre di problemi mentali.

Nel corso dei nuovi episodi si troverà ad dover affrontare una serie di imprevisti anche Manuel: diverse aziende decideranno infatti di ritirarsi dall’accordo relativo alla licenza del motore, mettendo a rischio tutti i suoi progetti. Tra Maria e Carlo le cose non andranno affatto meglio. I due avranno un nuovo confronto, dal quale si percepirà chiaramente che non abbiano alcuna intenzione di lavorare insieme. La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19:45 su Rete 4, ogni episodi una volta trasmesso in tv, potrà essere comodamente riapprezzato on-demand su Mediaset Infinity.