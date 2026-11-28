La ruota della Fortuna non si ferma a Natale: la bella notizia per i fan del quiz game

La ruota della fortuna non si ferma, il quiz game in onda anche durante le festività natalizie

Nessuna pausa natalizia per La ruota della Fortuna. Il celebre game show di Canale 5, condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui, continuerà ad accompagnare il pubblico anche durante le festività natalizie.

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Il programma, stando alle ultime indiscrezioni, andrà regolarmente in onda anche giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, in occasione di Natale e Santo Stefano.

Una conferma importante per una trasmissione che, ormai da mesi, sta ottenendo risultati particolarmente positivi da punto di vista dei dati Auditel. Ogni giorno, infatti, il quiz game riesce a conquistare oltre 3 milioni di telespettatori superando il 22% di share. Numeri che hanno spinto Mediaset a puntare ancora sul programma anche in un periodo tradizionalmente caratterizzato da cambiamenti nei palinsesti.