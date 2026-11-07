Viola come il mare 3, anticipazioni seconda puntata: Viola affronta nuove difficoltà e cerca aiuto in Max
Cresce l’attesa in vista della seconda puntata di Viola come il mare 3, che verrà trasmessa in prima visione su Canale 5 mercoledì 11 novembre 2026. Al centro della trama ci sarà ancora una volta il rapporto tra Viola e Max, entrambi chiamati a dover affrontare una serie di imprevisti.
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I due torneranno a collaborare per fare luce sulla scomparsa prematura di una giovane nuotatrice. Tamara dovrà invece affrontare nuove delusioni sentimentali.
Max inviterà Viola a vivere con maggiore leggerezza. La giornalista proverà a lasciarsi andare, ma la serenità interiore durerà poco. Una crisi improvvisa le impedirà infatti di muovere una gamba. In preda al panico, Viola cercherà aiuto in Max, senza però ricevere risposta.
Un momento drammatico che solleverà nuovi interrogativi: perché Max non risponderà alla richiesta di aiuto di Viola? Lo scopriremo nel corso della messa in onda della nuova puntata.