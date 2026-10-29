Racconto di una notte, continua in prima serata: nel weekend un’altra maxi puntata, novità e orario

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Racconto di una notte, continua a tenere compagnia al pubblico di Canale 5, con puntate ricchi di intrighi e colpi di scena. La serie tv, domenica 1° novembre, andrà in onda in prima serata con un’altra puntata extra-large. L’appuntamento è fissato alle 21:20. Le vicende di Mahir e Canfeza andranno avanti fino alla mezzanotte e dieci, per poi lasciare spazio a Pressing – Nel cuore dello sport.

Cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi? Le anticipazioni fanno sapere che Mahir e Canfeza si recheranno in una casa isolata alla ricerca di Gokce, arrivati sul posto però si accorgeranno che la ragazza non si trova in quel luogo. I due protagonisti, nonostante lo sconforto non perderanno la calma, e decideranno di trascorrere una giornata insieme al signor Veli, che gli aveva offerto ospitalità la sera precedente, quando nel cuore della notte avevano forato una gomma della loro auto.

Mahir e Canfeza cercheranno inoltre di far luce sul legame Ozan, Rasit e Handan. I colpi di scena dunque non si faranno attendere, i nuovi episodi sono pronti a tenere alta l’attenzione del pubblico. Intanto, la puntata di Racconto di una notte andata in onda la scorsa domenica in prima serata, ha racconto davanti al piccolo schermo 1 milione e 813 mila spettatori, con uno share pari all’11,7%.