La Promessa, anticipazioni 29 novembre: Martina pronta a partire per New York
Maria e Carlo vengono sorpresi mentre si baciano da Candela e Simona
A cura di Sara Federico
22 novembre 2026 18:13
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Nuovi colpi di scena attendono i protagonisti de La Promessa nella puntata di domenica 29 novembre. Le anticipazioni fanno sapere che Jacobo proporrà a Martina di trasferirsi insieme a lui a New York, la giovane senza esitare troppo accetterà la proposta, lasciando Adriano senza parole.
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Lorenzo otterrà in consenso di Leocadia per accompagnare Angela alla festa. Sul fronte sentimentale, Maria e Carlo verranno sorpresi mentre si baciano da Candela e Simona. Ma non è tutto, Petra arriverà a chiedere al sacerdote se Maria fosse davvero in dolce attesa.