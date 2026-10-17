Racconto di una notte, finale in arrivo: il destino di Mahir e Canfeza

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Racconto di una notte si avvicina alla conclusione su Canale 5. La serie turca, seguita in Italia da oltre un milione e mezzo di spettatori, non avrà una seconda stagione in patria. Gli ultimi episodi, attesi tra ottobre e novembre, sono pronti a riservare al pubblico un susseguirsi di emozioni e colpi di scena.

Al centro del finale ci sarà Mahir, pronto a fare luce sui segreti della propria famiglia. La scoperta del coinvolgimento del nonno in una rete di responsabilità e intrighi lo spingerà ad agire contro gli uomini legati alla vicenda.

Mahir davanti alla scelta più difficile

Le anticipazioni sul grande finale di Racconto di una notte, rivelano che Mahir riceverà un incarico ad Ankara, e cercherà allo stesso tempo di costruire una nuova vita con Canfeza, in attesa del loro bambino. La gravidanza rappresenterà per la coppia la possibilità di lasciarsi alle spalle vecchie ruggini del passato, ma la loro serenità verrà messa per l’ennesima volta messa a rischio.

Ozan, ferito dal tradimento del padre, preparerà infatti una trappola destinata a cambiare repentinamente il destino della giovane coppia. Mahir si troverà così davanti a un bivio drammatico: eliminare definitivamente Kursat oppure salvare Canfeza. Una decisione che potrebbe segnare in modo definitivo il destino dei protagonisti.