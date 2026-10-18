Forbidden Fruit quando e come finisce? Le anticipazioni

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Il finale di Forbidden Fruit si preannuncia carico di emozioni. La sesta e ultima stagione, attesa su Canale 5 nel 2027, porterà a conclusione le vicende dei protagonisti della dizi turca, che tanto hanno appassionato il pubblico in questi mesi.

Al centro della trama ci sarà indubbiamente Yildiz, che dopo la fine del matrimonio con Cagatay si innamorerà di Dogan, e volterà completamente pagina. La relazione sarà però destinata a spezzarsi quando la donna scoprirà il coinvolgimento del marito nella morte di Cagatay. Una volta uscito di prigione, Dogan cercherà vendetta, ma il suo destino sarà tragico.

Yildiz dovrà affrontare un nuovo lutto: dopo Halit e Cagatay, perderà anche Dogan e si ritroverà a crescere da sola i suoi due figli. La donna con grande determinazione cercherà di reagire, senza abbattersi, ma l’impresa si rivelerà piuttosto ardua.

Spazio anche al lieto fine di Caner e Kumru, che dopo numerose difficoltà riusciranno a sposarsi. A chiudere la storia sarà invece il ritrovato legame tra Yildiz ed Ender, pronte a ripercorrere i momenti più importanti di un rapporto segnato da amicizia, rivalità e riconciliazioni. I nuovi appuntamenti di Forbidden Fruit verranno trasmessi su Canale 5 e potranno essere riapprezzati anche in replica su Mediaset Infinity.