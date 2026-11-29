Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 3 dicembre: Akif incastra Suzan, Harika furiosa
Akif intesta l'azienda a Suzan, che finisce nei guai per bancarotta
A cura di Sara Federico
29 novembre 2026 21:39
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Cosa accadrà nella puntate di Tutto per la mia famiglia in onda su Canale 5 giovedì 3 dicembre? Le anticipazioni si soffermano su Akif, che metterà nei guai Suzan affidandole la gestione dell'azienda, nascondendole una situazione finanziaria ormai disastrosa. Di lì a poco l'azienda andrà in bancarotta, e Suzan finirà in prigione.
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Harika non avrà alcuna intenzione di perdonarlo e, furiosa per il comportamento dell'uomo, lo affronterà in prima persona. Intanto Akif, invece di agire concretamente per liberare Suzan, prenderà tempo nella speranza di trovare un nuovo investimento per risollevarsi.