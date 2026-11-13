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Forbidden Fruit, anticipazioni dal 16 al 20 novembre: Kaya torna da Ender, Yildiz in difficoltà

Sara Federico13 Novembre 2026
Yildiz in Forbidden Fruit (Screen Mediaset Infinity)
Yildiz in Forbidden Fruit (Screen Mediaset Infinity)
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Nelle puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal 16 al 20 novembre 2026, i colpi di scena si susseguiranno a ripetizione. Hasan Ali proverà a recuperare il rapporto con Çagatay.

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Intanto Sahika continuerà la sua battaglia contro l’ex marito. A complicare gli equilibri sarà anche il ritorno di Kaya a Istanbul.

Al centro delle vicende ci saranno anche Yildiz e Asuman, impegnate a recuperare una preziosa collana scomparsa. Per evitare di pagare l’intero valore del gioiello, le due cercheranno disperatamente una soluzione, arrivando però a commettere nuovi errori.

Il ritorno di Kaya metterà in difficoltà Ender, costretta a fare i conti con sentimenti e vicende del passato.

La settimana si preannuncia dunque ricca di colpi di scena, con alleanze in bilico, segreti destinati a emergere e nuovi momenti di tensione tra i protagonisti.

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Sara Federico13 Novembre 2026