Tutto per la mia famiglia, puntata extra-large in arrivo: quando andrà in onda

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Tutto per la mia famiglia continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Giovedì 22 ottobre, la soap andrà in onda in prima serata con una nuova puntata extra-large, a partire dalle ore 22:00. Lo sceneggiato terrà compagnia al pubblico fino alla mezzanotte.

Nel corso dei nuovi episodi, Ogulcan deciderà di lasciare Harika, convinto di essere stato ferito dalle sue parole. Orhan sarà invece indeciso se perdonare o meno Sengul.

Nel mente, Nebahat avrà un furo confronto con Akif. Non mancheranno momenti di apprensione, Asiye, dopo uno svenimento, attraverserà un fase delicata, ma fortunatamente riuscirà a riprendersi. Tolga, invece, durante una giornata al bowling stuzzicherà Omer, che però starà al gioco. Ci sarà, inoltre, spazio per un’iniziativa scolastica: un’asta di beneficenza per finanziare la costruzione di una biblioteca.

Tutto per la mia famiglia, giovedì 22 ottobre, andrà in onda subito dopo la Ruota della fortuna, e andrà in onda fino a tarda notte. La soap continua ad essere molto seguita dai telespettatori, che continua a seguire ogni singola puntata con grande interesse, lo confermano gli ottimi ascolti registrati dallo sceneggiato in questo breve scorcio della stagione autunnale.