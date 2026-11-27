Forbidden Fruit, anticipazioni al 5 dicembre: Yildiz perde il bambino, Hasan Ali tenta di riconquistare Feride

Kaya inizia a nutrire alcuni sospetti sulla gestione economica dell'azienda

Nelle puntate di Forbidden Fruit, in onda dal 30 al 5 dicembre, colpi di scena e momenti drammatici non si faranno attendere. La settimana si aprirà con le conseguenze della sparatoria di Cansu, che porterà alla morte di Sahika e alla perdita del bambino di Yildiz. Un evento destinato a sconvolgere profondamente la famiglia e a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Nel frattempo, Hasan Ali proverà a riconquistare Feride.

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Intanto, Kaya inizierà a nutrire forti sospetti sulla gestione economica dell'azienda. Con l'aiuto di Ender e Yildiz, avvierà alcune verifiche che porteranno a una scoperta sorprendente.