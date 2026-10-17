La Promessa, anticipazioni: Curro tenta di impedire il matrimonio di Angela

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Sabato 17 ottobre su Rete 4 andrà in onda una nuova puntata de La Promessa. Ma cosa accadrà nel corso del corso del nuovo appuntamento? La tensione in vista delle nozze tra Angela e Lorenzo salirà alle stelle. Curro non si arrenderà e cercherà imperterrito un modo per impedire il matrimonio, sempre più convinto che la giovane non sia davvero libera di scegliere il proprio futuro.

Intanto, il ritorno di Jacobo non porta la serenità sperata. Il regalo per Martina non basta a ricucire la distanza tra i due, soprattutto dopo il bacio con Adriano. Quest’ultimo, pentito, chiede alla giovane di dimenticare quanto accaduto, ma i sentimenti di Martina restano confusi.

La frattura tra Toño ed Enora sembra difficile da sanare. La giovane ha ammesso di aver passato informazioni sul motore al duca di Carvajal y Cifuentes per aiutare lo zio a liberarsi da un debito, ma la spiegazione non basta a placare la delusione di Toño. Manuel sembra invece disposto a darle un’altra possibilità, mentre il rapporto tra i due giovani resta in bilico.