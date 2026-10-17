La Promessa, anticipazioni: Curro tenta di impedire il matrimonio di Angela
Sabato 17 ottobre su Rete 4 andrà in onda una nuova puntata de La Promessa. Ma cosa accadrà nel corso del corso del nuovo appuntamento? La tensione in vista delle nozze tra Angela e Lorenzo salirà alle stelle. Curro non si arrenderà e cercherà imperterrito un modo per impedire il matrimonio, sempre più convinto che la giovane non sia davvero libera di scegliere il proprio futuro.
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Intanto, il ritorno di Jacobo non porta la serenità sperata. Il regalo per Martina non basta a ricucire la distanza tra i due, soprattutto dopo il bacio con Adriano. Quest’ultimo, pentito, chiede alla giovane di dimenticare quanto accaduto, ma i sentimenti di Martina restano confusi.
La frattura tra Toño ed Enora sembra difficile da sanare. La giovane ha ammesso di aver passato informazioni sul motore al duca di Carvajal y Cifuentes per aiutare lo zio a liberarsi da un debito, ma la spiegazione non basta a placare la delusione di Toño. Manuel sembra invece disposto a darle un’altra possibilità, mentre il rapporto tra i due giovani resta in bilico.